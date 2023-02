Sassuolo, defaticante in vista del Napoli: il report dell'allenamento odierno dei neroverdi

Notizie calcio - All’indomani del match di Udine, i neroverdi sono subito scesi in campo al Mapei Football Center in vista dell’anticipo della 4^ giornata di ritorno, in programma venerdì sera alle 20,45, che vedrà l’arrivo al Mapei Stadium di Reggio Emilia della capolista Napoli.

Sassuolo-Napoli, report allenamento

Quest’oggi solo lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri a Udine, per gli altri una seduta d’allenamento composta da riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto ad alta intensità.

Domani, martedì 14 febbraio, squadra in campo al pomeriggio sempre presso il centro sportivo sassolese.