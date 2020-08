Un maxi striscione da neofascisti per Pepe Reina, nuovo portiere della Lazio ed ex Napoli, come racconta repubblica.it:

"E' apparso sul viadotto sopra a corso Francia e gli ultras lo salutano così: "Saluti romani camerata Reina". L'ex portiere di Liverpool e Napoli è stato campione del mondo nel 2010 e d'Europa nel 2008 e 2012. Negli anni scorsi aveva espresso idee a sostegno di Vox, il partito spagnolo di destra. Reina si trova già in ritiro con la squadra ad Auronzo"