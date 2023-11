Notizie Calcio - “Prezzi alti e ultimo posto, Salernitana-Napoli non tira”, titolano così i colleghi di SalernoNotizie in vista del derby di sabato pomeriggio.

Salernitana-Napoli, il dato sui biglietti venduti

Secondo quanto riportano, infatti, sono stati venduti appena 3.300 biglietti per il match di cui 299 ospiti. Soldout solo la Tribuna rossa e quella verde. Per il resto, abbonati a parte, tutto vuoto per il momento.