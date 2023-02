Salernitana-Juventus 0-3: i bianconeri espugnano l'Arechi nel segno di Vlahovic

Notizie Calcio - La Juventus vince in maniera netta all’Arechi in quella che Massimiliano Allegri aveva provocatoriamente definitivo come ‘uno scontro diretto per la salvezza’. Finisce infatti 0-3 in casa dei granata in una serata importante per i bianconeri dato il ritorno di Vlahovic.

Salernitana-Juventus 0-3, ritorna Vlahovic

E’ infatti il centravanti serbo a deciderla. La sblocca proprio lui freddo dal dischetto al 26esimo, segue il raddoppio di Costi al 45esimo e l’ex Fiorentina la chiude con un gran sinistro alla ripresa, al 47esimo. La squadra piemontese si porta al 10° posto a 26 punti a -12 dalla zona Europa League.