Salernitana, Iervolino: "Dobbiamo immaginarci la squadra da capo. Djuric? Non posso ancora parlare"

Calciomercato Napoli - Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha partecipato al premio ‘Best Practice’ e a margine dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco le parole di Iervolino:

“Bolle tanto in pentola, dobbiamo immaginare da capo una squadra, un modello di gioco, un modello di società, partendo dalle giovanili, dalla Primavera e dalle squadre femminili. Stiamo organizzando tutto. Ancora dobbiamo decidere il da farsi perché parte tutto dalla scelta tecnica progettuale, da lì valuteremo i nomi e decideremo chi tenere e su chi investire. L’idea, comunque, è un mix di esperti pronti al campionato con tanti giovani al fianco. Djuric? Della questione giocatori non posso ancora parlare, ci incontreremo e faremo il punto della situazione, al momento non abbiamo ancora definito la strategia“