Notizie Calcio - Tegola in casa Roma per José Mourinho all’indomani della sconfitta di Napoli. E’ infatti non banale l’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola nel match del Maradona.

Infortunio Spinazzola, entità e tempi di recupero

Secondo quanto riferisce SkySport, l’esterno classe 93 si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore. L’atleta sarà valutato più avanti per comprendere i tempi di recupero. Ma senza complicazioni particolari lo stop dovrebbe durare al massimo un mese.