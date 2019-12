Roma-SPAL 3-1, vittoria in rimonta per i giallorossi: la squadra di Semplici resta all'ultimo posto

La Roma rimonta e batte la SPAL grazie alle reti di Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan. Nel primo tempo i giallorossi Roma creano, arrivano fino a 13 tiri in porta, ma non sbloccano e si ritrova sotto di un gol all’intervallo: allo scadere Kolarov controlla male in area, Cionek ruba palla e viene steso, Petagna imperturbabile dal dischetto batte Lopez, fin lì ottimo. Tutt'altra efficacia nella ripresa, prima con Pellegrini a segno e poi con un rigore conquistato testardamente da Dzeko e trasformato da Perotti. Nel finale si rivede Mkhitaryan che entra al posto di Perotti e sfiora subito il tris, che arriva puntuale all'83'.