Roma, Fonseca: "Non capisco perchè hanno rinviato Juve-Napoli, noi dovremo preparare tra partite in una settimana"

Serie A - Dopo la bella e vincente vittoria in Europa League contro lo Shakhtar, la Roma di Paulo Fonseca vola al Tardini per far visita alla penultima squadra della classifica. I giallorossi se la vedranno domani pomeriggio contro il Parma di Roberto D'Aversa per trovare la quarta vittoria consecutiva e non perdere terreno nella lotta alla zona Champions. Questo pomeriggio il tecnico Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Lo spostamento di Juventus-Napoli il 7 aprile?