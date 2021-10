Roma, effetto Mourinho sugli abbonamenti: 14 mila in 24 ore

Napoli Calcio - Subito caccia all’abbonamento per la Roma di Mourinho. Effetto dell’entusiasmo del tifo giallorosso per il tecnico portoghese, ma soprattutto del ritorno alla capienza degli stadi al 75%, la campagna abbonamenti lanciata dal club dei Friedkin ha fatto registrare numeri record. In nemmeno 24 ore sono già 14 mila gli abbonamenti staccati dalla Roma per le gare casalinghe. Un dato molto importante dopo gli ottimi numeri fatti registrare in questo inizio di stagione allo stadio, con una media spettatori pari a 29.450, la terza in Serie A dietro a Inter e Milan.