Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: le scelte di Ranieri e Gasperini

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: si chiude stasera all'Olimpico la 14esima giornata di Serie A.

Da una parte i giallorossi in piena crisi e spaventosamente a ridosso della zona retrocessione, dall'altra la Dea reduce dal tennistico 6-1 in Champions League e che sogna in grande per questo campionato.

Un grandissimo posticipo, qundi, per gli appassionati di calcio. E c'è attesa per le formazioni ufficiali Roma-Atalanta.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

Roma - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes Cristante, Angeliño; Dybala, Dovbyk. Allenatore : Ranieri.

Atalanta - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

