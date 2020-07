Ritiro Napoli 2020 - Accordo ufficiale con l'Abruzzo fino al 2025! Le date

Napoli - La Regione Abruzzo ha nelle ultime ore ufficializzato con un comunicato la convenzione pluriennale che sarà sottoscritta lunedì con la Ssc Napoli, l’accordo è valido fino al 2025 con opzione per il rinnovo per altri sei anni. Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha svelato nella giornata di ieri anche alcuni dettagli a Radio Kiss Kiss Napoli: «C’è l’impegno di esordire col Castel di Sangro Calcio (disputa il campionato di Promozione) per la prima partita, poi alcune squadre abruzzesi (dovrebbero essere Teramo e Pescara) ed anche un’amichevole con un club internazionale. Saranno quattro le gare ospitate, partiremo tra il 28 ed il 29 agosto fino al 9 settembre». Nell’estate del 2021 il Napoli organizzerà la preparazione in due località, conservando il consueto appuntamento di Dimaro e aggiungendo anche un periodo di ritiro in Abruzzo.