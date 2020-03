Repubblica - La classifica incoraggia il Napoli, Gattuso ora vuole la finale di Coppa Italia e passare il turno al Camp Nou

Ultimissime calcio Napoli- La classifica di Serie A, in attesa dei recuperi, è diventata incoraggiante. Repubblicaanalizza il sesto posto del Napoli che al momento vale la qualificazione all’Europa League, obiettivo da centrare a tutti i costi per confermare la partecipazione alle Coppe, quasi un marchio di fabbrica dell’era De Laurentiis. Il Napoli spera anche di conquistare la finale di Coppa Italia (ma non c’è ancora la data per la semifinale di ritorno con l’Inter) e ha ben figurato contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions con l’ 1- 1 del San Paolo. Festeggiare la qualificazione al Camp Nou sarà difficile, ma Gattuso intende provarci il 18 marzo in Catalogna. La sfida, al momento, è confermata a porte aperte, come ribadito dal ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa.