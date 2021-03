Repubblica - Il Bologna recupera Dominguez e Danilo: contro il Napoli potrebbe riposare Barrow

Notizie Serie A. L'edizione bolognese di Repubblica ha fatto il punto in casa felsinea a poche ore dalla sfida di Napoli. Ecco quanto riportato sui giocatori a disposizione del tecnico Mihajlovic:

Dall’elenco dei convocati sono arrivate buone notizie, nel senso che sia Dominguez, infortunatosi a Cagliari all’anca alla mezz’ora, che Baldursson, non al meglio, scendono a Napoli e sono a disposizione. Non c’è Dijks (noie muscolari), come previsto, rientrerà però Danilo che ha scontato la squalifica e dovrebbe giocare in coppia con Soumaoro. In mediana potrebbe spuntarla Poli al fianco di Svanberg, nel caso in cui Dominguez non sia in grado di giocare. Al centro dell’attacco possibile che Barrow rifiati e giochi titolare Palacio.