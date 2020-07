Repubblica - Barcellona-Napoli, De Laurentiis accorcia le vacanze ai giocatori senza passaggio del turno in Champions

Napoli - La squadra di Gattuso giocherà le ultime due sfide con Inter e Lazio per l'onore e per preparare al meglio la gara dell'8 d’agosto a Barcellona. Intanto, come riportato da Repubblica, De Laurentiis vuole che il Napoli si giochi questa chance al massimo delle sue possibilità e non ha gradito il grido di allarme di Gattuso, che conosce meglio di tutti gli spifferi dello spogliatoio. Ma la società spera che il calo degli azzurri nelle ultime gare sia stato solo transitorio e che a Barcellona la squadra arrivi in condizioni psicofisiche smaglianti. L’impresa al Camp Nou vale milioni per il club e il presidente saprebbe poi sicuramente come ricompensare in caso di vittoria Insigne e compagni: magari con un maxi premio, di certo con qualche giorno di vacanza in più comunque molto gradito, in caso contrario saranno accorciate.