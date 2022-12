Rateizzazione tasse in Serie A, 18 club su 20 hanno aderito: la posizione del Napoli

Notizie calcio. Nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, era fissata la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre da parte dei club di Serie A. Tasse che erano state sospese nel corso del 2022 a seguito degli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus, e che la manovra di bilancio ha consentito ai club di spalmare su 60 rate nei prossimi cinque anni a fronte di una mora del 3%.

Rateizzazione tasse Serie A, posizione Napoli

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in Serie A sono 18 su 20 i club (compreso il Napoli) che hanno aderito alla rateizzazione, eccezion fatta per Cremonese e Fiorentina. La Cremonese non era contraria alla norma, ma non avendo debiti non ha dovuto ricorrere allo strumento. Contraria invece – e coerente fino alla fine – la Fiorentina, che ha deciso di versare subito quanto dovuto. In questo modo è stato versato subito il 15% del debito totale, mentre la parte restante è stata rateizzata.