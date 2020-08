Rai, Varriale: "Napoli con fisionomia diversa già a Castel di Sangro. Koulibaly? Arrivano momenti in cui è giusto salutare"

Notizie Napoli calcio. Enrico Varriale, vicedirettore di Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha già acquistato un buon numero di calciatori, rendendo la squadra già diversa in quel Castel di Sangro. L'optimum sarebbe avere la rosa già completa in ritiro, ma quest'anno più degli altri ci sono una serie di complicazioni. Koulibaly? Nessuno lo vorrebbe vendere, ma arrivano momenti in cui è giusto dirsi addio. Il ragazzo è cresciuto tanto a Napoli e sarebbe normale voler provare nuove avventure".