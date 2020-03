RAI, Varriale: "Credo che il campionato non si continuerà a giocare"

Serie A - Enrico Varriale della RAI è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Queste le ultime notizie evidenziate da CalcioNapoli24.it: "Lo sport è fermo, ma ci sono tante riunioni per capire se e quando riprendere. E' arrivata adesso l'indescrizione del rinvio di 1 anno delle Olimpiadi di Tokyo. Indecisione di fondo per la Serie A. Per tornare a giocare a calcio non dovranno più registrarsi nuovi contagi prima per diverso tempo. L'intero sistema è messo a dura prova, non si può rischiare nulla. Prende quota di non giocare più questo campionato".