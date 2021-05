Radio Marte, Sarnataro: "Sprecate troppe occasioni, si complica la corsa Champions. Pesa la rete annullata dallo scarsissimo Fabbri"

Notizie Napoli calcio. Dario Sarnataro, giornalista di Radio Marte, ha commentato il pareggio tra Napoli e Cagliari:

La beffa di Nandez a 2’ dalla fine complica la conquista della qualificazione Champions. Il Napoli ha sofferto troppo un combattivo Cagliari, ben messo in campo e con maggiore forza fisica, ma gli azzurri hanno “bucato” la vittoria sprecando troppe occasioni nella ripresa, quando avrebbero meritato il secondo gol. Pesa la rete annullata a Osimhen: decisione molto dubbia dello scarsissimo (per disomogeneità e direzione) Fabbri. Il torto del Napoli è non averla chiusa, il merito del Cagliari di averci creduto, ai punti però meritavano gli azzurri. Nella lettura della gara meglio Semplici di Gattuso. Nel finale gli infortuni di Osimhen e Koulibaly sono purtroppo risultati decisivi (il Napoli ha perso profondità senza il primo, il difensore non è salito in tempo sul lancio per Nandez). Ora servono 4 vittorie per andare in Champions League.