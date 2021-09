Sky - Verso Udinese-Napoli, le ultime di formazione: Spalletti tentato da Ounas titolare! Possibili novità in difesa

Notizie Napoli calcio. Lunedì sera il Napoli farà visita all'Udinese alla Dacia Arena. La squadra di Spalletti cercherà la quarta vittoria in altrettante partite, per proseguire la corsa in vetta alla classifica. Per sfidare i friulani lo stesso tecnico partenopeo starebbe pensando a qualche novità di formazione.

Udinese-Napoli, chanche per Ounas

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Adam Ounas potrebbe essere schierato dall'inizio contro l'Udinese. L'ottimo momento dell'algerino starebbe tentando lo stesso Spalletti, che riflette sulla possibile mossa. Novità anche in difesa, dove Mario Rui dovrebbe riprendere possesso della corsia di sinistra e Kostas Manolas dovrebbe sostituire al centro Amir Rrahmani, impegnato in coppa. In mediana, invece, Frank Anguissa è quasi una certezza, anche perché Stanislav Lobotka non è al meglio. Questa, in sintesi, la probabile formazione degli Azzurri:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Ounas (Politano), Insigne, Zielinski; Osimhen.