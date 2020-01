Sportitalia - Politano-Spinazzola, Marotta e Conte hanno bocciato la trattativa di Ausilio! Il ds in scadenza può essere fatto fuori

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in Serie A. Saltato lo scambio Spinazzola-Politano in pochissime ore. Dopo l'accordo raggiunto tra Roma e Inter., ci sono state due brusche frenate che hanno fatto saltare la trattativa. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha detto la sua sulla questione che lascia spazio a tanti scenari aperti.

Scambio Politano Spinazzola, Marotta e Conte contro Ausilio?

"Ausilio è in scadenza di contratto. Si parla da tempo del rinnovo del direttore sportivo, ma Conte e Marotta sembrano voler cambiare. La trattativa Politano, pare, sia stata messa in piedi e portata avanti da Ausilio. La trattativa sembrava conclusa, ma quando il ds è dovuto andare a Londra per alcune trattative, Marotta (non favorevole alla trattativa) ha complicato le cose facendo poi saltare tutto 24 ore dopo. Marotta e Conte potrebbero aver mandato un messaggio chiaro ad Ausilio che resta in scadenza. Daniele Faggiano, ds del Parma, sembra uno dei nomi che piacciono per il futuro dell'Inter".

Calciomercato Napoli - Il club di Aurelio De Laurentiis pensa all'acquisto di Matteo Politano. L'affare saltato con la Roma potrebbe far si che il calciatori appordi in azzurro, ormai in uscita dall'Inter. Ecco le ultime news in calciomercato Napoli x Politano.

Politano Roma, possibile beffa. C'è il Napoli

Ecco quanto detto da Ciro Venerato di Rai Sport: "Il Napoli segue con interesse il futuro di Politano. Dopo il mancato trasferimento alla Roma il club azzurro valuta gli scenari. Gli agenti di Politano, Lippi e Pennacchi, contatteranno Milan, Fiorentina e Napoli. Marotta nel frattempo ha bloccato l"arrivo di Giroud. Che piace a Lione e Barcellona ed è stanco per la lunga attesa. Se nei prossimi giorni l'Inter non ufficializzera' l'accordo già raggiunto con Chelsea (pronto a girare il terzino moses a Marotta) e i suoi 4 agenti (Morabito, Materasso, Antonini e Manuello) il campione del mondo potrebbe optare per altri club. Ed il Napoli offrendo Llorente ( pupillo di Conte) potrebbe strappare politano (stimatissimo da Gattuso) alla concorrenza".