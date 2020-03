Ultime notizie calcio. La Juventus è tra le squadre più colpite in Serie A dal contagio del Covid-19: il primo caso in assoluto è stato quello di Daniele Rugani, seguito poi da Matuidi e ieri anche da Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sport, dopo le polemiche in seguito al ritorno in patria dei vari Higuain, Khedira e Douglas Costa, tutti gli altri giocatori della rosa, compresi quelli all'estero come Cristiano Ronaldo, si sono sottoposti al tampone e l'esito è stato negativo.