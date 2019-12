Parma, Faggiano a CN24: "L'obiettivo resta la salvezza, per il Napoli sarà difficile al Camp Nou"

Serie A - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il nostro obiettivo è la salvezza, non parlo d'Europa. L'anno scorso ho sofferto molto, non mi va di parlare di altro che non sia la salvezza, tutte le squadre in lotta continuano a fare punti e non sarà facile. Il Napoli è forte, bisogna stare tutti uniti per uscire da questo periodo. Al Camp Nou sarà dura"