Parma, Brugman: "Giocare al San Paolo e con il Napoli è sempre una grande emozione, difficile preparare la gara con il cambio allenatore"

Gaston Brugman è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "E' sempre bello giocare contro il Napoli, a prescindere dalla classifica sono una grande squadra. E' sempre bello giocare in questo stadio. Vogliamo pensare sempre partita dopo partita, con avversari come quelli di oggi ci sono stimoli in più. Affrontiamo tutti con rispetto e con la consapevolezza di poter far bene. Dobbiamo pensare più a noi oggi, non sappiamo come gioca il Napoli di Gattuso e abbiamo avuto difficoltà a preparare la partita".