Novellino a CN24: "Insigne trascinatore del Napoli, Petagna e Milik non possono giocare insieme"

Ultimissime calcio Napoli - Walter Novellino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il mercato di operazione ti permette di operare in diversi modi. Insigne è un giocatore incredibile, dove lo metti lo metti fa bene. Il gruppo si è ricompattato per questo ora il Napoli sta bene. Insigne sta trascinando un po' tutti da vero capitano. Petagna e Milik non credo possano giocare insieme, sono entrambi da area di rigore".