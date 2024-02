Non solo Osimhen, tegola Lookman per l'Atalanta: è tornato infortunato dalla Nigeria

Notizie calcio Napoli. La Coppa d'Africa può presentare sempre qualche inconveniente per i calciatori che vi partecipano: Osimhen ha perso l'aereo di ritorno a causa di un ritardo, ma non è l'unico calciatore africano ad aver avuto dei problemi.

Come riportato da TMW, Ademola Lookman, compagno di nazionale proprio di Osimhen, ha svolto terapie nel corso dell'allenamento odierno dell'Atalanta, in programma questa mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il giocatore è rientrato ieri sera dopo il secondo posto della Nigeria in Coppa d'Africa, ma proprio nella finale della massima competizione continentale si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che lo lascerà fuori per la sfida contro il Sassuolo.