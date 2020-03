Nasce il Club Napoli Lussemburgo, Ferlaino: "Felice di quello che fate, aiutiamo il Napoli a lottare. La Juve e Orsato ci hanno tolto uno scudetto" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- Intervista esclusiva per il Club Napoli Lussemburgo da parte di Corrado Ferlaino:

"Felice di quanti Club Napoli crescono in giro per il mondo. Ai miei tempi purtroppo questo non c'era, ora siete molti. Il vostro è uno dei migliori e più interessanti. In 7 anni abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere, avevamo pil più grande giocatore del mondo di tutti i tempi. Ha pagate tante responsabilità. Il Napoli attuale ha combattuto quasi alla pari per tanti anni con la Juventus. Quasi arrivava lo scudetto. Orsato in Inter-Juve non ha espulso Pjanic e arrivò la vittoria della Juve come tutti sappiamo. Napoli va amata, anche la città, è stupenda".