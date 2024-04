Ultime notizie Serie A - Era diffidato ed è stato ammonito al 6' di Roma-Bologna, il centrocampista giallorosso Leandro Paredes: salterà quindi la sfida del Maradona di settimana prossima, Napoli-Roma in programma domenica ore 18:00. Come precisato dalla Lega Serie A, infatti, sebbene il club giallorosso giovedì 25 aprile recuperi il match con l'Udinese (i minuti finali), le eventuali squalifiche e sanzioni di Roma-Bologna varranno per il prossimo turno di Serie A TIM.

Paredes e Osimhen in Roma-Napoli