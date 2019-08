Lista Serie A, il Napoli cambia la liste: Chiriches farà spazio a Llorente, Tonelli rientra nei 25. Inserito anche Lozano

Il campionato è iniziato, ed il Napoli dovrà fare i conti con i calciatori che vorrà utilizzare in Serie A. Non potranno essere infiniti, bensì limitati. Bisognerà fornire una lista da venticinque giocatori con dei paletti ben precisi, con possibilità di cambi fino al termine del mercato: alle 23:59 del 3 settembre i club dovranno consegnare la lista definitiva alla FIGC . Proviamo ad abbozzare una lista attuale per la prossima stagione seguendo i tre limiti:

Quattro giocatori formati nel club

Quattro giocatori formati in Italia

Diciassette giocatori over 22 (dal 1997 in poi)

CALCIATORI FORMATI NEL CLUB

Per 'formati' nel club d'appartenza si intendono quei calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

Di questa tipologia di calciatori, attualmente il Napoli ha in rosa soltanto Lorenzo Insigne, Sebastiano Luperto e Gianluca Gaetano (che può essere inserito anche tra gli Under).

CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Per 'formati' in Italia, invece, si intendono tutti quei calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

I quattro calciatori che possono essere inseriti in questa lista sono Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Elseid Hysaj e Simone Verdi. È cresciuto in Italia anche Lorenzo Tonelli.

CALCIATORI OVER 22

Sotto questa categoria ci sono invece tutti i calciatori che non sono cresciuti nel Napoli o in un altro vivaio italiano, e quelli che non rientrano nella lista precedente pur avendone i requisiti: possono essere diciassette in tutto, ed in questo momento, nella rosa azzurra, i posti sono tutti occupati.

CALCIATORI UNDER 22

Saranno considerati Under 22 tutti quei giocatori che "alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22°anno di età", dice la regola. Insomma, dalla classe 1997 in giù: Elif Elmas e Alex Meret ma non Fabián, che non lo sarà la prossima stagione.

Detto questo, è possibile ipotizzare una lista di soli 24 calciatori: dei quattro posti riservati a calciatori cresciuti nel vivaio del club, il Napoli ne può occupare soltanto tre. La differenza con la lista Champions? L’assenza di Elmas, che sarà Under per un biennio e non conterà nei 17 Over non cresciuti in Italia. L'arrivo di Fernando Llorente non comporta problemi nelle liste, dato che le cessioni di Adam Ounas e Vlad Chiriches liberano i posti necessari.

VIVAIO NAPOLI

Sebastiano Luperto Gianluca Gaetano (under) Lorenzo Insigne x

VIVAIO ITALIA

Giovanni Di Lorenzo Piotr Zielinski Elseid Hysaj Simone Verdi

OVER 22

David Ospina Orestis Karnezis Kevin Malcuit Mario Rui Nikola Maksimovic Vlad Chiriches / FernandoLlorente Kalidou Koulibaly Faouzi Ghoulam Kostas Manolas Lorenzo Tonelli Allan Fabián Amin Younes José Callejon Hirving Lozano Dries Mertens Arkadiusz Milik

UNDER 22

Elif Elmas (under 22)

(under 22) Alex Meret (under 22)