Napoli-Inter, le probabili formazioni: poker di ballottaggi per Ancelotti, Spalletti indeciso tra Icardi e Martinez

Napoli-Inter è l’ultima partita casalinga per la squadra azzurra nella stagione agonistica 2018-2019, la prima di Carlo Ancelotti. Secondo posto ormai conquistato aritmeticamente dalla scorsa settimana, il match è sicuramente più importante per i nerazzurri, alla ricerca di punti fondamentali per il raggiungimento della zona che varrebbe la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.

QUI NAPOLI

La squadra a Castel Volturno ha svolto riscaldamento a secco in avvio e di seguito torello, successivamente partitina a campo ridotto ed infine chiusura con esercitazioni sui calci da fermo. Prima convocazione per Piai, portiere della Primavera classe 2000 che avrà la maglia numero 12. Ma le scelte di formazione? Le scelte sono abbastanza obbligate: in porta Ospina è ancora assente, in difesa doppio ballottaggio sulle fasce ed Albiol in campo dal primo minuto al fianco di Koulibaly. A centrocampo bisognerà capire chi agirà a sinistra, se Zielinski oppure il più offensivo Younes. In attacco non è da escludere la coppia Insigne-Milik, con Mertens pronto a subentrare a match in corso.

QUI INTER

Spalletti dovrebbe rinunciare dal primo minuto all’acciaccato Politano (distorsione caviglia sinistra), mentre De Vrij (distrazione muscolare) è rimasto fuori dai convocati: al loro posto in campo Candreva e Miranda. Tornano D'Ambrosio e Brozovic dopo la squalifica, in attacco ballottaggio tra Icardi e Lautaro, con quest’ultimo favorito dopo le dichiarazioni positive dello stesso Spalletti in conferenza stampa.

CONVOCATI

Napoli

Karnezis, Meret, Piai, Albiol, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Younes

Inter

Handanovic, Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic, Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj (Malcuit), Albiol, Koulibaly, Ghoulam (Mario Rui); Callejon, Allan, Fabián, Zielinski (Younes); Insigne (Mertens), Milik

A disposizione: Karnezis, Piai, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Verdi, Mertens, Younes

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino (Gagliardini), Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro (Icardi)

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric Soares, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Borja Valero, Icardi, Keita, Politano.

STATISTICHE