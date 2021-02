Napoli in silenzio stampa, Marocchi attacca: "Gattuso poteva parlare, non avremmo sparato sulla Croce Rossa!"

Notizie Napoli calcio. Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso poteva venire sicuramente a parlare con noi. Noi sulla Croce Rossa non avremo mai sparato. Gattuso avrebbe potuto venire e dire: ‘Ho parlato con i ragazzi, ho detto loro non molliamo in questo momento, mancano ancora tante partite, cerchiamo di limitare i danni. Ora siamo indifendibili".

Marocchi poi aggiunge: "Se la società ritiene che in questo momento si gioca male non per le assenze, ma per l’allenatore o per i giocatori, è una cosa, potrebbe essere quindi un silenzio punitivo. In quel caso non ci sarebbe condivisione tra società e squadra. Se invece c’è condivisione, se si pensa che si può andare avanti così nonostante le assenze, va benissimo. Ma se la pensano diversamente ci piacerebbe saperlo".