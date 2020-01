Il Mattino - La squadra torna in ritiro dopo la Lazio, anche gli indisponibili restano a Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli- Maksimovic, Mertens, Koulibaly, Younes e pure Allan. Come riporta Il Mattino, sono cinque gli indisponibili. Ieri Allan si è fermato e Gattuso ha allargato le braccia a Castel Volturno (come a dire non va bene nulla). Allan, stasera con la Lazio, non avrebbe giocato dal 1', il tecnico pensa sia Demme che Lobotka. Domenica c'è la Juventus di Sarri, sarebbe l’occasione più ghiotta per fare pace con la gente di Napoli.

De Laurentiis e Gattuso

Napoli, la squadra torna in ritiro dopo la Lazio

Gattuso ha tentato ieri di smorzare il clima di tensione. I volti sono cupi, gli sguardi tristi, il clima è quello dei momenti critici. Ci sono tutti, a dormire a Castel Volturno sono rimasti anche gli indisponibili. Nessuna altra arringa del tecnico azzurro. E la fiducia che stasera, con il passaggio alla semifinale, lo scenario possa cambiare. C’è una intesa: dopo la Lazio la squadra potrebbe decidere di restare in ritiro ancora. Anche se dovesse passare il turno. Di sicuro, in caso di eliminazione, sarà ritiro.