Giocatori in rosa nati in città, Napoli la squadra più "legata" al territorio | TABELLA

Notizie Napoli calcio. A Napoli si parla spesso del legame instaurato dalla società di De Laurentiis con il territorio napoletano. L'aspetto di un settore giovanile poco "curato" è spesso una lacuna per la crescita sia societaria che dei giovani talenti.

Gaetano Napoli

Serie A, Napoli squadra più legata al territorio

La questione di mancata "appartenenza" non riguarda però solo Napoli, anzi è ben radicata in tutte le realtà di Serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato una particolare tabella dalla quale risulta che siano sei i club della prossima Serie A senza giocatori in rosa nati nella città stessa o in provincia: Atalanta, Bologna, Cremonese, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo.

Le squadre con il legame più forte con il territorio risultano così essere la Juventus (compreso il neo acquisto Gatti), la Roma e... proprio il Napoli (compreso il rientrante Gaetano oltre a Marfella e Ambrosino).

Consulta la tabella completa in allegato