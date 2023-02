Napoli-Cremonese, sorpresa Ballardini: è successo stamattina fra le vie del centro storico | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Sorpresa questa mattina, nell'avvicinamento al match di questa sera ore 20:45 al Maradona, quando scenderanno in campo Napoli-Cremonese per la 22ª giornata di Serie A.

Napoli-Cremonese, sorpresa Ballardini

Perché il tecnico Davide Ballardini questa mattina è uscito a fare un giro al centro storico di Napoli. Partendo dalla sede del ritiro della Cremonese, nella fantastica location di Palazzo Caracciolo a via Carbonara, come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il tecnico dei grigiorossi si è concesso qualche ora di relax in giro per le stradine e i vicoli del centro storico della città partenopea.

Un momento per godersi le bellezze napoletane e poter dare uno sguardo da vicino alla città. Subito dopo il mister è tornato in albergo per il pranzo con la squadra. Un gesto sicuramente insolito da parte di un allenatore a poche ore dalla gara di campionato.