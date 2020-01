Ultimissime calcio Napoli- E' il momento peggiore della gestione Aurelio De Laurentiis. Momento terribile per il Napoli. In Serie A, il club azzurro, occupa la 12esima posizione con 24 punti. Intanto il cambio allenatore non sembra aver portato miglioramenti, anzi: con Ancelotti 4 sconfitte su 15 partite, mentre con Gattuso 4 sconfitte su 5 gare, media di 0.6 punti a partita sotto la gestione Gattuso.