Napoli-Atalanta, ultime di formazione Sky: scelto il sostituto di Kvaratskhelia, c'è un altro ballottaggio

Notizie Napoli calcio. Domani alle 12.30 andrà in scena Napoli-Atalanta, gara cruciale per la rimonta Champions della squadra di Calzona. Dopo la sosta per le nazionali inizia il rush finale per gli azzurri, che dovranno però fare a meno di Kvaratskhelia (ancora non al meglio) contro gli orobici.

Napoli-Atalanta, ultime di formazione

Al suo posto, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, potrebbe giocare Giacomo Raspadori, ma c'è anche Jesper Lindstrom che scalpita per partire dal primo minuto. Ballottaggio Mario Rui-Olivera, invece, per quanto riguarda il quarto a sinistra della difesa, con il primo favorito.

In casa Atalanta, invece, Gasperini proverà a recuperare fino alla fine Koopmeiners: le alternative sono Pasalic e Miranchuk. In attacco spazio a Scamacca dal 1', mentre sugli esterni possibile panchina per Zappacosta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (Olivera); Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori (Lindstrom). All. Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini