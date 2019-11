Ammutinamento Napoli, la multa a Gianluca Gaetano sorprende i tifosi: cifre 'popolari' col rinnovo in stand by

Ultimissime calcio Napoli - La stella del Napoli, Gianluca Gaetano, non è stato risparmiato insieme ai suoi compagni dalla società sportiva calcio Napoli in merito alle multe arrivate dopo l'ammutinamento Napoli. Caos Napoli, Il giovane talento azzurro attende le sue chance in Serie A, intanto non possa un periodo facile e dovrà anche pagare la multa arrivata dalla SSC Napoli.

Stipendi SSC Napoli, quanto guadagna Gianluca Gaetano: le cifre

Stipendio Gaetano calciatore Napoli - Il giovane talento azzurro è legato alla SSC Napoli sino al 30 giugno 2023, un segnale forte e chiaro da parte della dirigenza azzurra di voler puntare sul classe 2000. Ma quello che stupisce è lo stipendio di Gianluca Gaetano che ha un contratto ai minimi federali, con il quale si può guadagnare massimo 15039,05 euro all'anno (netti). Ma secondo verifiche fatte da CN24 il talento di Cimitile, al momento, percepisce un salario leggermente più basso rispetto alla tabella collettiva.

Caos Napoli calcio, le cifre delle multe per ogni giocatore

Multa Gaetano Napoli - Orientandoci su quanto previsto dalle norme sulla percentuale della sanzione sullo stipendio lordo di ogni calciatore e, lo sottolineamo a scanso di equivoci, immaginando un 50% (limite massimo consentito) per i capi rivolta dell'ammutinamento come Allan, Insigne, Mertens e Callejon (nomi usciti da settimane su tutti gli organi dì'informazione) ed un 25% per gli altri della rosa che hanno subito questa decisione. Nella lista non abbiamo inserito Malcuit in quanto fisicamente assente perchè era a Villa Stuart. Ecco nel dettaglio quanto mensilmente potrebbe costare l'atto di insubordinazione. Le cifre sono chiaramente al lordo: