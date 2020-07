Moviola Atalanta-Napoli, CorSport: Doveri risparmia un giallo per squadra, un solo episodio merita il check del VAR

Ultime calcio - L’arbitro Daniele Doveri ha avuto la partita più importante della giornata e l’ha controllata senza grandi problemi, come analizza il Corriere dello Sport nella moviola di Atalanta-Napoli:

“Unico episodio che ha meritato un check del VAR (Orsato), la rete di Pasalic. Koulibaly tiene in gioco Castagne sul primo lancio di Gomez, sana la posizione dell’autore del gol sul filtrante del Papu. Annullato il gol di Fabian per un offside di Mertens, in offside anche Milik oltre tutti sul tiro di Mario Rui. Doveri rispiarmia il giallo a Gosens su De Lorenzo, lo stesso con Maksimovic su Zapata”