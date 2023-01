Milan, Pioli: "Segnale al Napoli? La corsa la facciamo su noi stessi! Ho detto una cosa a Leao..."

Notizie calcio. Dopo la vittoria contro la Salernitana, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport:

Pioli dopo Salernitana-Milan 1-2

"Abbiamo giocato una bella partita ma ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare meglio. Abbiamo iniziato bene ma non abbiamo avuto capacità, qualità e fortuna per chiudere la partita. Abbiamo lavorato bene, nonostante le amichevoli non positive. Questo è solo un piccolo passo prima di appuntamenti ancora più importanti. El esperienze negative ti fanno capire tante cose, con il PSV non eravamo soddisfatti, volevamo comunque ritrovare giocatori importanti come Leao, Theo e Giroud. Dobbiamo affrontare le partire sempre con convinzione, possiamo fare tanti punti".

Tonali ha detto che volete difendere lo scudetto. Segnale per il Napoli?

"La corsa non dobbiamo farla sugli altri, dobbiamo farla su noi stessi. Avevamo chiuso con una vittoria sofferta con la Fiorentina, oggi ne è arrivata un'altra importante. Poi tra poco inizieremo a giocare anche altre competizioni".

Leao continua a crescere. Ha gli occhi del mondo addosso, cosa gli direbbe per farlo restare?

"Gliel'ho detto e glielo ridico tutti i giorni. Può fare quello che vuole, il suo percorso di crescita qui non è terminato. Ma lo vedo positivo e non parlo solo di prestazioni, ma di atteggiamento in generale. Diventerà presto un campione, può fare di più. Oggi ha lavorato con il resto della squadra, per la squadra. Siamo soddisfatti e lo è anche lui. Non ha bisogno dei miei consigli, sa che qui si sta bene e vogliamo continuare a crescere e a vincere insieme".