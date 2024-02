Milan-Napoli, Pioli ritrova un rossonero

Ottime notizie da Milanello per la squadra di mister Pioli. Oggi Malick Thiaw è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ha fatto la prima parte con i compagni e vede il rientro in campo davvero ad un passo dopo due mesi e mezzo di assenza per infortunio.

E gli altri centrali?

Thiaw si era infortunato lo scorso 28 novembre nella partita casalinga di Champions League contro il Borussia Dortmund, nella quale aveva riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. E gli altri centrali infortunati? Secondo quanto appreso da TMW, sia per Tomori che per Kalulu il rientro è previsto per la fine di febbraio.