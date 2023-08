Milan, Chukwueze: "Osimhen è il mio migliore amico, gli ho detto che quest'anno non ci batteranno"

Notizie calcio. Samuel Chukwueze si è presentato ufficialmente in conferenza stampa ai tifosi del Milan. Il neo attaccate rossonero ha parlato anche del suo rapporto con Osimhen:

Cosa ti ha detto Osimhen? "E' il mio migliore amico. Giochiamo insieme da tempo in nazionale. Gli ho sempre chiesto com'era giocare in Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che il Milan è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore. Tutti conoscono il Milan. Io ho scelto di venire al Milan. Con Osimhen scherziamo tanto. Gli ho detto che quest'anno non batteranno il Milan".