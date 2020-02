Repubblica - Mertens non convocato con il Torino! Gattuso lo lascia a riposo, vuole averlo a disposizione con l'Inter in Coppa Italia

Ultimissime calcio Napoli- Niente da fare per Dries Mertens, l'attaccante belga non recupera per la sfida con il Torino. Come riportato da Repubblica, Dries sta meglio, ma il Napoli preferisce non rischiare: solo lavoro in palestra e terapie nella giornata di ieri dopo la contusione alla caviglia destra rimediata contro il Barcellona. L’obiettivo di Gattuso è averlo a disposizione per la sfida di giovedì contro l’Inter, per il ritorno di Coppa Italia che permetterebbe al Napoli di approdare in finale della competizione.

Mertens

Napoli-Torino: Mertens non convocato

Mertens non dovrebbe neanche essere convocato per il match di domani sera al San Paolo contro il Torino. Ci sarà Arek Milik in attacco, pronto a sfruttare la chance dal primo minuto. Gattuso farà qualche cambio rispetto al Barcellona. Nel tridente offensivo potrebbe avere una nuova chance dall’inizio Politano che giocherà al posto di Callejon.