Martino: "Rrahmani ha potenzialità, a Napoli può consacrarsi. L'Inter può finire in finale d'Europa League"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Speriamo che non ci sia un nuovo lockdown la prossima stagione. L'Inter può ritrovarsi in finale d'Europa League, sta facendo un ottimo cammino. Conte potrebbe alzare un trofeo europeo da allenatore, il primo. Rrahmani mi piace, deve crescere e ha tutte le potenzialità per consacrarsi. Può bruciare le tappe".