Marolda a CN24: "Il Napoli affronta il peggior Barcellona degli ultimi 15 anni, Messi mi rivelò della passione dei napoletani"

Ultimissime calcio Napoli- Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli se esce con il Barcellona non è un dramma. Il miglior Napoli possibile può giocarsi questa partita con possibilità di vittoria. Se fermi Messi hai fermato più della metà del Barcellona di vincere. Il clima sarà fantastico, mi aspetto grande partecipazione dei tifosi azzurri. Il Barcellona sta nel suo periodo peggiore degli ultimi 15 anni. Ricordo quando Messi parlò con noi della passione dei napoletani, eravamo a Marsiglia per la partita da ct di Maradona. Ero a tavola con Fernando Signorini e c'erano Messi e i calciatori, Messi si presentò e parlò della passione di napoletani".