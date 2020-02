Manolas a Sky: "Gattuso nello spogliatoio riesce sempre a darci la carica, avevo detto a Fabian di tirare meglio. Preoccupato di Messi, ma anche il migliore al mondo è umano"

Ultimissime calcio Napoli- Kostas Manolas, è intervenuto a Sky Sport al termine di Brescia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Non potevamo permetterci di pensare al Barcellona, siamo dietro in classifica, dovevamo fare prestazione buona e ci siamo riusciti, dobbiamo continuare così. Dovevamo giocare più veloce la palla nel primo tempo, ma il campo non è nelle migliori condizioni. Nello spogliatoio il mister ci carica sempre e dice cosa dobbiamo fare, abbiamo vinto la partita. Il gruppo c'era sempre, ma prima ci mancavano i risultati anche immeritatamente. Potevamo stare più su. L'abbraccio con Fabain c'è stato perché prima della partita gli ho detto che doveva tirare meglio, mi è stato a sentire. Il Barcellona è tra le squadre più forti del mondo, siamo pronti a sfidarli. Con il Barcellona ho segnato un gol importante, è stata una serata speciale per me, ma ora è il passato. Speriamo di riviverla e portare a casa una vittoria. Sei sempre preoccupato quando giochi con il migliore del mondo, Messi sarà un avversario tosto, ma nessuno è imbattibile. Siamo tutti esseri umani".