Mano di Gatti in Como-Juventus, per l'AIA non è rigore e tira in ballo il Napoli: il dialogo ad "Open VAR"

Notizie calcio - A 'Open Var', trasmissione in onda su Dazn, viene analizzato il tanto discusso episodio del calcio di rigore non assegnato al Como per un tocco di mano sospetto di Gatti su un'azione contro Douvikas. Nel dialogo arbitro-VAR si sentono i due varisti presenti a Lissone interloquire in tal modo: "Bisogna vederlo in dinamica". Poi si chiede il cambio di inquadratura e dalla sala Var: "No, per me non è rigore". L'altro varista prova a far notare: "Comunque gli toglie il controllo". Ma si conclude con un: "No, per me è in appoggio, quindi non è rigore".

Presente in studio, il componente dell'AIA Elenito Di Liberatore si esprime così: