Mancato rispetto del minuto di silenzio per Napolitano: multati cinque club di Serie A

Notizie calcio. Il giudice sportivo della Lega Serie A ha deciso di sanzionare cinque società del massimo campionato per il mancato rispetto, da parte dei rispettivi tifosi, del minuto di silenzio disposto nell’ultimo turno per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (e nella sfida tra Milan e Verona anche per la scomparsa dell’ex giocatore rossonero Giovanni Lodetti).

Nel dettaglio, infatti, sono state sanzionate Empoli, Fiorentina, Lazio, Udinese e Verona, tutte con multe per cinquemila euro. Si legge nel documento del giudice sportivo: