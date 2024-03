Lotito contro la FIGC: "Adesso basta, gli facciamo causa! Vogliamo una Serie A come la Premier League"

Serie A, tuonano le parole di Claudio Lotito! Il presidente della Lazio, consigliere FIGC e senatore di Forza Italia, ha parlato ai margini di un evento organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio, scagliandosi contro la FIGC: "Gli facciamo causa!".

Le sue parole sono riportate oggi sul quotidiano La Repubblica. Lotito è tra i promotori di una riforma della Serie A sul modello Premier League, ma lamenta lo strapotere FIGC contro gli interessi dell'Assemblea di Lega Serie A: "Non contiamo nulla, non contiamo niente".

"Serie A come la Premier League"

Dal suo punto di vista, le società di Serie B e Serie C hanno troppo potere: "Lei ha mai visto una società in cui chi mette i soldi vede poi decidere in tutto e per tutto gli altri che quella società stessa la compongono?". E insiste: "Se La Lega Dilettanti unisce i suoi voti a quelli della Lega Pro, quell’accordo è sufficiente a mettere in ginocchio qualsiasi idea degli altri club. La sintesi è banale: un club di Serie C conta più di uno di A. Una società dilettantistica più di una che gioca in Champions League. Adesso basta".

E conclude: "La Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League. Gli facciamo causa". Lo scontro nel calcio italiano è solo cominciato.