Il Mattino - Lobotka al Napoli! Nelle prossime ore la chiusura, gli spagnoli hanno trovato il sostituto

Ultimissime calcio Napoli- Dopo Diego Demme arriva anche Stanislav Lobotka. Cristiano Giuntoli e il suo staff si sono messi subito all’opera per accontentare l’allenatore del Napoli. Come riportato da Il Mattino, i problemi legati alla cessione erano due: in primis quello economico e poi quello legato al sostituto che il Celta avrebbe dovuto trovare per il centrocampo.

Lobotka

Lobotka-Napoli, i dettagli dell'affare

Dal punto di vista dell’accordo economico il Napoli è andato incontro alle richieste avanzate dagli spagnoli, perché dopo un’offerta iniziale di 15 milioni è salito fino ai 21 più bonus che sembrano davvero poter convincere il Celta ad accettare. A ballare adesso sono solo spiccioli, motivo per il quale c’è grande ottimismo per la chiusura dell’operazione nelle prossime ore. Questo perché anche l’altra questione è stata risolta. Gli spagnoli, infatti, hanno individuato nell’argentino Rodriguez dell’America il sostituito ideale di Lobotka. La somma dei due elementi fa sì che l’operazione con il Napoli possa dirsi davvero alle battute conclusione. A Lobotka è stato proposto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione, ma soprattutto la possibilità di accasarsi con una squadra a lui particolarmente cara visti i trascorsi in azzurro tutt’altro che banali di Marek Hamsik, suo connazionale e idolo.