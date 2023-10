Lega Serie A, De Siervo: "Seguiamo l'esempio Formula 1, sempre più coinvolti contro la pirateria"

Notizie calcio. Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'Assemblea di Lega che ha assegnato i diritti televisivi a DAZN e a SkySport:

"L'assegnazione anticipata dei diritti TV è un fatto nuovo. Noi abbiamo lavorato con largo anticipo. Solo per la cronaca abbiamo fatto 27 configurazioni diverse di pacchetti. La difficoltà era raggiungere determinati obiettivi in un mercato che è tagliato dalla pirateria.

Da questo punto di vista il grande lavoro svolto qui dentro ha portato ad una legge e ad un decreto con cui saremo in grado di bloccare le trasmissioni in tempo reale tramite pezzotto. Avremo un interesse reale nell'arricchire i contenuti, sull'esempio della Formula 1 per citarne uno, e ad essere più efficaci nel combattere la pirateria. La Lega Serie A sarà sempre più coinvolta nello sconfiggere questa piaga".