Lecce, il medico sociale: "Protocollo troppo generico, condizioni attuali restano rischiose"

Ultime notizie calcio. Giuseppe Congedo, medico sociale del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sul protocollo ci sono delle disposizioni generiche e non molto precise per la ripresa degli allenamenti. Stando insieme c’è un rischio di infettarsi maggiore, così come successo a diverse squadre di Serie A nel recente passato. Noi del Lecce abbiamo fatto dei test rapidi sierologici che hanno dato esito negativo, ma riprendere in queste condizioni mi sembra un tantino rischioso. Aspettiamo il parere della commissione scientifica per una maggiore sicurezza, la voglia è quella di tornare a giocare ma ci vogliono le condizioni necessarie per farlo.

Da un punto di vista medico-legale non credo che siamo completamente coperti, per questo c’è attesa per questo nuovo protocollo anche per maggiore trasparenza su questo tema. I tamponi? Al momento sono l’unico esame che dia sicurezza sulla situazione, anche i test sierologici hanno una valenza parziale”.

Sulle sensazioni dei calciatori: L'essersi fermati per tanto tempo influirà tantissimo dal punto di vista fisico. Al momento nei calciatori ci sono due sentimenti che si alternano: la voglia di tornare a giocare e la paura di questo virus. Se si vuole davvero iniziare il 18 c'è bisogno di maggiore chiarezza in tempi brevi".